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На что следует обратить внимание на новой неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 24 по 30 июня 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Это будет умеренная неделя с весьма сдержанными энергиями. Подойдет для спокойных и рутинных забот. Хорошо отдохните в пятницу — это день потери, который не годится ни для каких важных дел. Берегите свои силы!

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Понедельник, 24 июня 2024 года

5-tv.ru

День Земляной козы

Умеренные энергии дня указывают на поддержку дел второго уровня важности — то есть не переезжаем в новое фамильное владение, а предпринимаем небольшую поездку. Или не закатываем пир горой, а, скорее, посидим в кругу близких, проведем приятный вечер.

Структура «Земля мстит темному воину» указывает на то, что лучше вести себя консервативно, резких рывков не предпринимать.

Совет: осознайте свои скрытые возможности. Забудьте о страхах и тревожных предчувствиях. Вы идете по верному пути. Ваша цель уже близка.

Вторник, 25 июня 2024 года

5-tv.ru

День Стальной обезьяны

Нейтральный день с негативной структурой и гексаграммой. Он может подойти для инвестирования, сбора долгов и подписания документов. Запутанность в структуре дня больше склоняет к завершению дел, успешному расставанию, подведению итогов.

При этом проекты, запущенные в это время, могут иметь надежду на благополучное завершение

Совет: идите на риск без оглядки. Вы не можете избежать препятствия — оно будет возникать перед вами снова и снова. Победите свой страх. Практикуйтесь, тренируйтесь, привыкайте к опасности.

Среда, 26 июня 2024 года

5-tv.ru

День Золотого петуха

Нейтральный день, который подходит только для рутинных занятий. Структура «Бог тюрьмы встречает мистика», несмотря на определенные риски ошибок и неисправностей, сулят прощение провинившимся.

Энергии этого дня сковывают тех, кто решит действовать активно.

Совет: будьте очень осторожны, действуйте незаметно. Скрывайте свою силу и приспосабливайтесь ко всему, что встречается на вашем пути. Не навязывайте свою волю. Сосредоточьтесь на деталях.

Четверг, 27 июня 2024 года

5-tv.ru

День Водной собаки

День разрушителя, совершенно не годится ни для какой активности — не подходит для начала проектов, стартов и запусков. В такой день хорошо завершать и расставаться. Обладает неприятной, избыточно водной структурой, дает спутанность мыслей, слов, ситуаций.

Начинать в такой день ничего не стоит — есть риск потерь. Старайтесь избегать сомнительных договоренностей и экстремумов. Кроме того, болотистая местность — плохое место для закладки фундамента, лучше подождать дня с более убедительной поддержкой и твердой почвой.

Совет: перед вами открыт путь к зрелости, успеху и процветанию. Жертвуйте частностями ради общего дела. Имейте план и выполняйте его. Общий труд приводит к великому результату.

Пятница, 28 июня 2024 года

5-tv.ru

День Водной свиньи

Содержит негативную «Ци» — его нужно провести максимально тихо. Структура «Небесная сеть удваивается» дает запутанность во всем, однако в продажах через Интернет могут быть неплохие успехи.

Завершатся дела благополучно благодаря благоприятным звездам.

Совет: восстановите творческое равновесие, избавившись от устаревшей мишуры. Адаптируйтесь к переменам. Не навязывайте свою волю.

Суббота, 29 июня 2024 года

5-tv.ru

День Деревянной крысы

Первый день нового 60-дневного цикла «Цзя цзы». Хорош для планирования и постепенного начала. Не годится для резкого старта, поскольку содержит не слишком благоприятную структуру.

Структура «Большая гора разрушает землю» предвещает препятствия во всех делах. Все идет медленно, вызывает разочарование, ощущение отсутствия поддержки. Тем не менее, несмотря на трудности, все должно закончиться хорошо.

Совет: трудитесь усердно и не думайте слишком много о материальной выгоде. Желание ваше исполнится, хотя и не сразу.

Воскресенье, 30 июня 2024 года

5-tv.ru

День Деревянного быка

В воскресенье, конечно, лучше отдохнуть — набор звезд не даст поддержку крупным проектам.

Если же за неделю у вас скопилось множество важных дел, то допустимо сделать что-то очень срочное.

Совет: вы столкнулись с серьезным препятствием. Решительность приведет к успеху. Применяйте законы и наказания там, где это необходимо.

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