Путин подписал закон о режиме СЭЗ в прилегающих к Донбассу и Новороссии регионах

Фото: © РИА Новости / Гавриил Григоров

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Особые условия позволят сохранить экономику приграничных регионов и улучшить там производства.

На прилегающие к Донбассу и Новороссии территории с 1 июля 2024 года распространяется режим свободной экономической зоны (СЭЗ). Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Речь в документе идет о Ростовской, Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях, а также Республике Крым.

Единственное установленное законом требование к участникам режима СЭЗ — регистрация на территории перечисленных регионов или присутствие там филиала.

В дополнении к закону отмечается, что введение режима позволит сохранить экономику приграничных регионов и улучшить там производства.

В апреле Путин отмечал, что за 2022–2023 годы более чем на десяти тысячах объектах в Донбассе и Новороссии завершены восстановительные работы.

Среди ключевых задач глава государства назвал выведение к 2030 году Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на общероссийский уровень по ключевым показателям качества жизни людей и социально-экономического развития.

Для этого запущена соответствующая комплексная программа до 2030 года, а также утверждена госпрограмма восстановления новых субъектов федерации на 2024–2026 годы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как развивается Донбасс после присоединения к России.