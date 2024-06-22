Мат, оскорбления, ругань: Успенская жестко прошлась по российскому шоу-бизнесу

Любовь Успенская дала интервью, где унизила почти весь российский шоу-бизнес

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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Знаменитая исполнительница дала большое интервью, которое может поставить под удар карьеру одной журналистки.

Певица Любовь Успенская дала интервью для YouTube-канала журналистки Лауры Джугелия, где смешала с грязью почти весь российский шоу-бизнес. Об этом рассказал источник StarHit.ru.

Откровения звезды оказались настолько резкими и прямолинейными, что это интервью даже не стали пускать в эфир. По словам инсайдеров, она много кого оскорбляла и ругалась матом.

«Давно мы не слышали столько мата, оскорблений, ругани… „Резать“ материал певица была категорически не согласна, Лаура же не захотела становиться участницей разбирательств с доброй половиной шоу-бизнеса», — рассказали источники.

Однако Успенская так просто это не оставила и теперь угрожает расправой журналистке, которая вела с ней беседу. Помимо этого, артистка подключила своих адвокатов и требует миллионную компенсацию за потраченное время.

«Кроме того, компенсацию должны, по ее мнению, заплатить и ей. Это уже получается какое-то вымогательство!» — добавил собеседник издания.

Скорее всего, теперь и самой журналистке придется нанимать адвоката, чтобы разобраться с этой ситуацией.

Ранее 5-tv.ru писал, что Успенская нахамила Пригожину из-за конфликта с Киркоровым.