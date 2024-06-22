Путин разрешил длительные свидания в СИЗО

Путин подписал закон о праве заключенных в СИЗО на длительные свидания

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Документ вступает в силу через полгода.

Заключенным в следственном изоляторе (СИЗО) разрешат длительные свидания с родственниками. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Закон реализует постановление Конституционного суда о признании нарушения права осужденных в СИЗО на свидание с родственниками. В документе говорится, что заключенные исправительных и воспитательных колоний, тюрем, а также СИЗО лишаются права на длительные свидания без законных оснований.

Закон вносит в Уголовно-исполнительный кодекс изменения, закрепляющие право осужденных на длительные свидания с родными и иными лицами за исключением свиданий с адвокатом и нотариусом. Документ вступает в силу через шесть месяцев.

Ранее глава государства подписал закон, устанавливающий штрафы за передачу или попытку передачи заключенным мобильных устройств и других средств коммуникации. Подобные правонарушения теперь наказываются штрафом в размере от 20 000 до 50 000 рублей.

Также увеличен штраф за передачу или попытку передачи заключенным запрещенных предметов: оружия, алкоголя и наркотиков, острых и колющих предметов. Ранее штраф за это составлял три-пять тысяч рублей, теперь — от пяти до десяти тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах всех уровней.