«Бывает спонтанно»: солист Uma2rman спел с уличными музыкантами в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел_Бедняков; 5-tv.ru

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Внезапное появление участника знаменитой группы стало приятным сюрпризом для публики.

Солист группы Uma2rman Владимир Кристовский спел на концерте вместе с уличными музыкантами на Тверской улице в Москве в рамках проекта «Уличный артист» от Моспродюсер и VK Музыки. Кадрами с мероприятия делится 5-tv.ru.

Проект призван помочь заявить о себе всем, кто начинает свой путь в творчестве. Помимо музыкантов, участие в нем могут принять также танцоры, чтецы, актеры, художники и другие. Уже не первый год организаторы радуют москвичей подобными выступлениями.

На этот раз к одному из концертов присоединился Владимир Кристовский, который исполнил вместе с начинающей музыкальной группой ВИА «Вареники» легендарные хиты «Кажется», «Дождись» и «Проститься».

«Я редко пою на улице с уличными музыкантами. Ну это бывает реально спонтанно, особенно как в Нижнем Новгороде, когда где-то поют наши ребята нижегородские. Я к ним с удовольствием подхожу и пою», — рассказал Кристовский.

В рамках проекта молодым музыкантам также вручили сертификат на продвижение своего творчества.

«Прекрасно, что есть возможность выступить с такой крутой группой как Uma2rman. Мы очень горды и счастливы и до сих пор исполняем многие их песни. Нам кажется, что наши группы объединяет простота и душевность исполнения», — сказал участник группы «Вареники».

Ранее 5-tv.ru писал, что оказалось самым сложным в карьере для Uma2rman.