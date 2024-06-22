Сиял от счастья: принц Уильям зажег на концерте Тейлор Свифт
Принц Уильям с детьми побывал на концерте Тейлор Свифт
Фото: www.globallookpress.com / Mathias Bergeld
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При этом больная раком Кейт Миддлтон не присутствовала на мероприятии.
Принц Уильям отметил свое 42-летие на концерте певицы Тейлор Свифт. Соответствующие фотографии появились в его блоге в Сети.
Тейлор Свифт также опубликовала памятное селфи и написала к нему поздравление, адресованное наследнику короля Великобритании Карла III.
Королевская семья отметила праздник на выступлении поп-артистки.
«С днем рождения, М8! Лондонские шоу начинаются великолепно», — написала звезда.
Фанаты не могли не оценить такую «коллаборацию». Совместные фотографии известных на весь мир личностей привели их в полный восторг. Поклонники оценили, что принц Уильям старается для счастливых улыбок детей, а еще пошутили, что это был единственный случай, когда сама Тейлор Свифт просит кого-то о фото, а не наоборот.
Известно, что принц Уильям давно увлекается творчеством артистки. Он не раз называл себя ее фанатом. Неудивительно, что свой праздник он решил встретить именно в ее музыкальном сопровождении.
Матери семейства не было с ними. Кейт Миддлтон борется с онкологией и, вероятно, не нашла сил на вечеринку.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принц Уильям хочет выгнать детей из Букингемского дворца.
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