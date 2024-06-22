Сиял от счастья: принц Уильям зажег на концерте Тейлор Свифт

Фото: www.globallookpress.com / Mathias Bergeld

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При этом больная раком Кейт Миддлтон не присутствовала на мероприятии.

Принц Уильям отметил свое 42-летие на концерте певицы Тейлор Свифт. Соответствующие фотографии появились в его блоге в Сети.

Тейлор Свифт также опубликовала памятное селфи и написала к нему поздравление, адресованное наследнику короля Великобритании Карла III.

Королевская семья отметила праздник на выступлении поп-артистки. Instagram* / taylorswift

«С днем рождения, М8! Лондонские шоу начинаются великолепно», — написала звезда.

Фанаты не могли не оценить такую «коллаборацию». Совместные фотографии известных на весь мир личностей привели их в полный восторг. Поклонники оценили, что принц Уильям старается для счастливых улыбок детей, а еще пошутили, что это был единственный случай, когда сама Тейлор Свифт просит кого-то о фото, а не наоборот.

Известно, что принц Уильям давно увлекается творчеством артистки. Он не раз называл себя ее фанатом. Неудивительно, что свой праздник он решил встретить именно в ее музыкальном сопровождении.

Матери семейства не было с ними. Кейт Миддлтон борется с онкологией и, вероятно, не нашла сил на вечеринку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принц Уильям хочет выгнать детей из Букингемского дворца.

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