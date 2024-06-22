Шуфутинский снимется в комедийном сериале «Третье сентября»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Шансонье сыграет одну из ролей в фильме, авторы которого вдохновились его хитом 30-летней давности.

Михаил Шуфутинский сыграет в музыкальном комедийном сериале «Третье сентября», авторы которого вдохновились знаменитым одноименным хитом шансонье. Об этом стало известно на презентации телеканала, который реализует проект.

Уточняется, что съемки картины уже начались. По сюжету главный герой планирует жениться, однако накануне торжества устраивает мальчишник, а в день свадьбы — 3 сентября — просыпается в ужасном похмелье и узнает, что невеста его бросила. Молодой человек молится о том, чтобы вернуть этот день и все исправить, и с этого момента каждое утро просыпается лишь в этот злополучный день.

По словам авторов, они решили сделать «комедийный сериал про временную петлю», а юмор фильма, по их мнению, многим окажется близок.

На главные роли в сериал приглашены Павел Рассомахин, Арина Постникова, Максим Белбородов, Марина Доможирова, Павел Деревянко, Максим Лагашкин, Ольга Дибцева.

Песня Шуфутинского «Третье сентября» вышла в 1994 году и стала одной из визитных карточек шансонье. На сегодня она превратилась в мем, переживая новый всплеск популярности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 76-летний Михаил Шуфутинский станет прадедушкой.