Фото: Instagram* / victoriabonya

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Знаменитость была старше своего возлюбленного на 13 лет. Неужели в этом дело?

Виктория Боня рассталась с молодым возлюбленным Русланом Гасановым из-за излишнего контроля с его стороны. Об этом она заявила на одном Rutube-шоу.

Пара разошлась несколько месяцев назад, но причину никто из них не назвал. Роковая красотка не так давно вскрыла правду. По ее словам, инициатором разрыва была она. Боня не выдержала излишнего контроля с его стороны.

Телеведущая разговаривала с дизайнером Филиппом Плейном. Боня называет его давним другом. Скриншот данного диалога она выставила в Сеть. На изображении Виктория была в халате, что привело в ярость Гасанова.

«Мне тут же звонит Руслан и говорит: „Ты сейчас идешь и удаляешь это. Сидишь там голая в халате“. У меня запахнутый халат. Я ему сказала, что это мой друг. Меня как взорвало! Не надо так со мной разговаривать! Все, что накопилось за три года контроля. Мне 45 лет в этом году, зачем мне отчитываться. Меня прорвало!» — разоткровенничалась блогер.

Боня поделилась, что от переизбытка негативных эмоций она приняла решение о расставании. По ее словам, излишний контроль и ревность со стороны Руслана были с самого начала их любовных отношений.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Виктория Боня сидела в тюрьме.

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