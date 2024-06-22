Богатейшая семья Великобритании получила срок за эксплуатацию прислуги

Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Aleksandra

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Мультимиллиардеры фактически держали в рабстве работников и платили в десять раз меньше положенного.

Четырех членов самой богатой семьи Великобритании Хиндуджа признали виновными в эксплуатации домашней прислуги и приговорили к длительным срокам заключения. Об этом сообщает Financial Times.

Издание приводит заявление суда в Женеве, в котором говорится, что работников подвергали жестокой эксплуатации, отняли у них паспорта и платили только раз в три-шесть месяцев. За это два человека из клана мультимиллиардеров были приговорены к 4,5 года тюрьмы, еще два — к четырем годам.

Семью Хиндуджа уличили в том, что они держали слуг взаперти на вилле в пригороде Женевы, где те спали в подвале. Кроме того, работники получали менее одной десятой части зарплаты, причитающейся им по законам Швейцарии, а трудились по 18 часов в сутки.

Клан Хиндуджа владеет корпорацией Hinduja Group, которая занимается автомобилестроением, финансами, здравоохранением и торговлей. Активы семьи оцениваются в 100 миллиардов долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд оставил под арестом украинского олигарха Игоря Коломойского*, обвиняемого в мошенничестве и присвоении почти 250 миллионов долларов.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.