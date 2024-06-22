Медицинский прорыв: вакцину от рака начнут тестировать в 2025 году

Академик Гинцбург: клинические исследования вакцины от рака начнутся в 2025 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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На данный момент разработку пробуют на мышах. Вскоре присоединиться к эксперименту смогут и люди.

Вакцину от рака в 2025 году начнут тестировать в России на добровольцах. Об этом рассказал агентству РИА Новости глава научно-исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Думаю, что к середине следующего года мы начнем клинические исследования вакцины с участием пациентов с онкологическими заболеваниями», — заявил он.

Н данный момент разработку тестируют на мышах с меланомой. Ученые поставили цель не просто продлить грызунам срок жизни, а создать средство, которое будет способно уничтожить как опухоль, так и образовавшиеся метостазы.

Гинцбург также сообщил, на какие виды рака направлено инновационное средство. В них вошли: немелкоклеточный рак легких, рак поджелудочной железы, некоторые виды рака почек и меланома.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что китайские ученые создали лекарство, запускающее самоуничтожение раковых клеток.