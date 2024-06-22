Дегтярев и участники Игр БРИКС возложили цветы к мемориалу в Казани

Фото, видео: 5-tv.ru

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Делегации разных стран почтили память погибших в Великой Отечественной войне.

Министр спорта РФ Александр Дегтярев и участники Игр БРИКС посетили парк Победы в Казани в День памяти и скорби и 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны 22 июня.

Пришедшие в парк представители Белоруссии, Казахстана, Китая, Индии и других стран возложили цветы к мемориалу, почтив память погибших.

Игры стран БРИКС проходят в столице Татарстана с 12 июня, заключительный день соревнований — 23 июня. Атлеты состязаются в 27 видах спорта, часть стартов проходит в Казани, другая в Москве. Разыгрывается 387 комплектов медалей.

Также 21 июня в Татарстане стартовал Международный форум городов стран БРИКС+. Он собрал 200 муниципальных руководителей более чем из двух десятков стран мира. На повестке — обмен опытом по самым острым вопросам: архитектура, транспорт, благоустройство, переработка мусора. Участники рассчитывают не только поделиться опытом, но и позаимствовать успешные кейсы российских коллег.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби — годовщину начала Великой Отечественной войны.