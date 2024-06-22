Икону «Святая Троица» доставили к Троице-Сергиевой лавре

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Образ был написан известным иконописцем Андреем Рублевым.

Икону «Святая Троица» Андрея Рублева доставили на площадь перед Троице-Сергиевой лаврой в подмосковный Сергиев Посад. Об этом сообщает ТАСС.

Икона была доставлена за два часа 45 минут из храма Христа Спасителя в Москве в специальном фургоне с сопровождением автомобилей ДПС. Эта машина специально предназначена для транспортировки ценных икон и произведений искусства.

Икона простоит в шатре, который установили на Красногорской площади, а вечером ее заберет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Далее икону перенесут в Троицкий собор лавры, где начнется всенощное бдение по случаю праздника Святой Троицы 23 июня. После ее поместят в бокс, который будет поддерживать необходимую температуру для ее сохранения. Также это создаст защиту от кражи и вандализма.

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