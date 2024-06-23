Стала второй женой и ушла в политику: как сейчас выглядит звезда «Зиты и Гиты» Хема Малини

Фото: Кадр из к/ф «Зита и Гита », реж.: Рамеш Сиппи , 1972 г.

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Возлюбленному актрисы пришлось изловчиться, чтобы жениться на ней.

Покорившая советских зрителей индийская актриса Хема Малини прославилась в далеком 1972 году благодаря своей необычной роли в картине «Зита и Гата». Ей предстояло в одном фильме воплотить сразу двух персонажей — близняшек, которых разлучили в детстве.

Хема Малини сумела сыграть как скромную, хорошо воспитанную и застенчивую Зиту, так и темпераментную, выросшую в трущобах Гиту. За блестящую экранизацию этих образов актрису даже удостоили индийским аналогом «Оскара». Но знала ли Малини, насколько эта работа изменит ее собственную личную жизнь.

www.globallookpress.com / Sondeep Shankar

«В молодости я была такой мягкой, как Зита, но с годами мне пришлось стать сильной, как Гита. Я видела каким может быть мир политики и кино, все стороны этой жизни. Видела хороших и плохих людей. В этом мире нельзя быть слабой, поэтому мне пришлось стать сильной. Не грубой, но стойкой», — говорила знаменитость в одном из интервью.

Невероятно, но с обоими актерами, которые играли ухажеров Зиты и Гиты в фильме, у Хемы Малини загорелся роман и в реальной жизни. Предложение руки с сердца ей сделал Санджив Кумар еще до начала съемок. По совету родителей девушка откладывала церемонию до своих 27 лет. Мол, после достижения этого возраста в Индии реже предлагают играть в кино романтических персонажей. Однако это решение привело к непредвиденным последствиям.

Коварная связь

На съемках «Зиты и Гиты» Хема Малини испытала сильную симпатию к актеру Дхарамому Сингхому Деолому, известному также под псевдонимом Дхармендра. Однако изначально эти отношения были обречены на весьма плачевный финал — актер был женат и воспитывал с супругой четверых детей. К слову, он старше Хемы Малини на 12 лет.

«Я помню, как она впервые пришла на съемочную площадку. Я еще тогда подумал: „Какая хорошенькая! Она далеко пойдет“. И я не ошибся», — делился Дхармендра.

Более того, в ужасе от их взаимной симпатии были и родители самой Хемы Малини — отец и мать даже нашли ей жениха, чтобы отвлечь от объекта запретной любви. Однако сам мужчина, поговаривали, тоже мечтал о браке с другой. Так и ничего не вышло из родительского плана по спасению дочери.

Актриса вспоминала, каким мучением было для нее видеть мужчину, которого она любила, но не иметь возможности прикоснуться к нему на глазах у всех. Роман был тайным на протяжении восьми лет, но от прессы скрыть отношения паре не удалось.

Дхармендра женился на своей первой супруге в 19 лет. На этом настояли его родители. Жена отказалась давать Дхарменде развод. Тогда он пошел на радикальный шаг, и принял ислам, где религия позволяет многоженство. В 1980 году они сыграли тайную свадьбу.

«Он нравился очень многим женщинам. В душе и сердце он замечательный, душевный и сердечный человек. Мы влюбились. И мне хотелось выйти за него замуж, и так оно и произошло. Я его выбрала!» — делилась радостью Хема Малини.

Жизнь в статусе второй жены

Сейчас пара занимается уже не только актерской деятельностью. Поклонники их знают как активных политиков — в 2003 году Малини стала депутатом верхней палаты парламента Индии от народной партии.

После, в 2010 году, ее сделали генеральным секретарем партии. А уже в 2014 году Хема Малини стала депутатом Лок сахби — нижней палаты индийского парламента. Известно, что Дхарменда тоже занялся политической деятельностью. Однако вскоре он ее оставил.

По некоторым данным прессы, супруги вместе нажили неплохое состояние. СМИ оценили их доход аж в 850 миллионов долларов.

Сейчас 75-летняя Хема Малини преподает студентам хореографию и продолжает заниматься политикой.

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