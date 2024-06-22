В Москве простились с военным корреспондентом Никитой Цицаги

Фото, видео: 5-tv.ru

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Журналист погиб 16 июня в зоне СВО в результате атаки украинского дрона.

В Москве простились с военным корреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим в зоне спецоперации. Траурная церемония прошла в зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) Управления делами президента РФ.

Проститься с журналистом пришли родные, друзья и коллеги. Погибшего военкора вспоминали как смелого и бесстрашного профессионала, способного «пропустить через себя» горе мирных жителей.

Главный редактор портала NEWS.ru Ольга Сабурова отметила, что Цицаги было всего 29 лет, он даже не успел обзавестись женой и детьми, ведь казалось, что вся жизнь впереди.

«Он был талантливый журналист, пишущий, талантливый фотокорреспондент, чьи снимки публиковались в ТАСС, в „Коммерсанте“ и во многих других крупных изданиях. Он подмечал детали, что умеет не каждый журналист, и все издания, с которыми он сотрудничал, очень высоко его ценили», — поделилась Сабурова.

Она добавила, что Цицаги перед очередным заданием всегда просчитывал риски и при этом не боялся работать на самых опасных участках, в том числе на передовой.

Смелость корреспондента отметил и журналист издания «КоммерсантЪ» Александр Черных. По его словам, Цицаги ночевал в окопах наряду с бойцами и не боялся работать на тех направлениях, где еще недавно вражеские дроны атаковали машины.

Корреспондент Никита Цицаги погиб 16 июня в результате атаки украинского дрона в районе Никольского монастыря под Угледаром Донецкой народной республики.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала убийство Цицаги еще одним тяжким преступлением украинских властей и подчеркнула, что виновные не уйдут от наказания.

Ранее 5-tv.ru опубликовал последний сюжет погибшего в зоне СВО военного корреспондента Никиты Цицаги.