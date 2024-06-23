Девочка! У семейства яков из Московского зоопарка случилось пополнение

Фото, видео: Фадеичев Сергей / ТАСС; Telegram / Светлана Акулова / svetlanaakulova1; 5-tv.ru

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Отца крохи пришлось отсадить в отдельный вольер из-за воинственного настроя.

Детеныш родился в семействе яков из Московского зоопарка. Об этом сообщила директор учреждения Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как трепетно мама общается со своей крошкой и пытается ее ласкать.

«У нас родился ячонок, мама — первородка, два-три часа не понимала, что нужно пустить к молоку малыша, но потом подпустила. Мы счастливы!» — написала Акулова.

Пол малышки объявили сразу — это девочка. Светлана также рассказала, что отца семейства пока пришлось отсадить в другой вольер, потому что он вел себя воинственно по отношению к крохе. От переизбытка чувств или просто по незнанию, он чуть не поднял ячонка на рога. Однако он уже задумался над своим поведением и общается с любимыми женщинами через забор.

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