Бастрыкин: эсэсовец Гунько причастен более чем к 500 убийствам граждан СССР

Фото: Patrick Doyle / ТАСС

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СК ранее возбудил против престарелого нациста уголовное дело по статье о геноциде, однако Канада отказалась его выдавать.

Заочно обвиняемый в России экс-боевик дивизии СС «Галичина» Ярослав Гунько, проживающий в Канаде, и его соучастники совершили убийства как минимум 500 граждан СССР в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.

По его словам, Гунько в 1944 году, находясь в составе «Галичины», участвовал в убийстве не менее 500 граждан СССР в населенном пункте Гута Пеняцкая. В числе убитых были евреи и поляки. Преступники зверски расправлялись с ними, расстреливая и сжигая заживо в домах.

Скандал с чествованием Гунько в канадском парламенте разразился в прошлом году. Тогда престарелому нацисту стоя аплодировали премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент* Украины Владимир Зеленский.

Спикер парламента, пригласивший эсэсовца на заседание, позднее был вынужден подать в отставку. Следственный комитет России возбудил против Гунько уголовное дело по статье о геноциде, однако Канада отказала в его выдаче.

В марте на Украине Гунько наградили в честь его 99-летия: Тернопольский облсовет отметил эсэсовца почетным знаком с формулировкой «за весомый личный вклад в оказание помощи ВСУ, активную благотворительную и общественную деятельность».

Согласно историческим данным, дивизия «Галичина» была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Она воевала против Красной армии, а особо отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин расценил аплодисменты бывшему эсэсовцу Гунько, проживающему в Канаде, как подтверждение существования нацизма.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти