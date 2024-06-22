В Астане горит 26-этажный небоскреб

Фото, видео: из открытых источников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Черные клубы дыма заполнили место ЧП.

Высотное жилое здание «Rixos Khan Shatyr Residences» горит в Астане на проспекте Туран. Небоскреб, насчитывающий 26 этажей, располагается около занесенного в Книгу рекордов Гинесса торгового центра «Хан-Шатыр», как самый крупный в мире «шатер».

«Здание административное и частично жилое. На месте происшествия создан штаб. Проходит эвакуация», — сообщили в официальном Telegram-канале МЧС Казахстана.

Уточняется, что на месте ЧП сейчас работают пожарные по третьему рангу. Специалисты задействовали 16 единиц техники и 72 спасателя. Сотрудники ведомства также сообщили, что происходит возгорание наружной облицовки здания.

По предварительным данным, уже эвакуированы восемь человек и один ребенок. О наличии жертв и пострадавших пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что взрыв на АЗС произошел в Армении.