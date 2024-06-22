В Астане горит 26-этажный небоскреб
Фото, видео: из открытых источников; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Черные клубы дыма заполнили место ЧП.
Высотное жилое здание «Rixos Khan Shatyr Residences» горит в Астане на проспекте Туран. Небоскреб, насчитывающий 26 этажей, располагается около занесенного в Книгу рекордов Гинесса торгового центра «Хан-Шатыр», как самый крупный в мире «шатер».
«Здание административное и частично жилое. На месте происшествия создан штаб. Проходит эвакуация», — сообщили в официальном Telegram-канале МЧС Казахстана.
Уточняется, что на месте ЧП сейчас работают пожарные по третьему рангу. Специалисты задействовали 16 единиц техники и 72 спасателя. Сотрудники ведомства также сообщили, что происходит возгорание наружной облицовки здания.
По предварительным данным, уже эвакуированы восемь человек и один ребенок. О наличии жертв и пострадавших пока неизвестно.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что взрыв на АЗС произошел в Армении.