Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Неравнодушные жители, а также члены Юнармии и военные возложили цветы к монументу.

Торжественное открытие мемориала в честь Защитников Отечества прошло в Калуге. Кадры с места церемонии оказались в распоряжении 5-tv.ru

На памятное мероприятие пришли члены Юнармии, военные, ветераны, члены правительства региона, местная администрация, а также неравнодушные жители.

С речью выступил министр просвещения России Сергей Кравцов. Он отметил мероприятие, как событие особой важности. Ведь патриотизм является одной из важнейшей составляющей правильного воспитания растущего поколения.

«Сегодняшнее мероприятие — очень знаковое. Открытие часовни Александра Невского — это тоже знак уважения и памяти погибшим в ВОВ. Сегодня много ребят молодых здесь присутствует. Благодаря ветеранам, труженикам тыла сегодня вы живете», — заявил Кравцов.

Под музыку военного оркестра с монумента сначала сняли ткань, которая его скрывала, а потом возложили цветы и венки.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.