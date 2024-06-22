Российские силы нанесли групповой удар по объектам энергетики на Украине
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Фото: Министерство обороны РФ / ТАСС
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О ходе спецоперации сообщили в Минобороны РФ.
Вооруженные силы (ВС) РФ в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики ночью нанесли групповой удар по объектам энергетики на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики сегодня ночью ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса», — говорится в сообщении ведомства.
Также российские силы нанесли удар по складам боеприпасов и авиационных средств поражения, поставленных ВСУ западными странами. Все назначенные объекты были поражены.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.