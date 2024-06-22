Основания есть. Татьяне Лазаревой* грозит новое уголовное дело
ТАСС: Татьяне Лазаревой грозит еще одно уголовное дело
Фото: Instagram** / lazarevatut
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Ей грозит до двух лет тюрьмы.
В отношении телеведущей Татьяны Лазаревой* могут возбудить еще одно уголовное дело. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Сбежавшей из РФ персоне грозит статья 330.1 Уголовного кодекса РФ (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).
«Основания его возбудить есть», — говорится в сообщении.
По словам собеседника агентства, телеведущей может грозить до двух лет тюрьмы.
В настоящее время Татьяна Лазарева проживает в Испании.
Татьяна Лазарева* внесена в перечень террористов и экстремистов
Татьяна Лазарева была неоднократно замечена за русофобскими высказываниями. В социальных сетях она одобряла атаки боевиков ВСУ по российским регионам. После этого против нее было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма.
В поддержке экстремистских действий ранее уличали соратника Алексея Навального* Леонида Волкова*. Он призывал совершать диверсии и акты саботажа на территории РФ.
* — внесены в России в список террористов и экстремистов, признаны иноагентами
** — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ