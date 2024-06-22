Суд оштрафовал Гордееву* и Караулова* за нарушение закона об иноагентах

Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Aleksandra

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Журналисты будут обязаны заплатить 30 тысяч рублей.

Таганский суд Москвы оштрафовал журналистов Екатерину Гордееву* и Андрея Караулова* за нарушение закона о деятельности иноагентов в РФ. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Журналистам предъявили обвинение по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента») и назначили выплату в размере 30 тысяч рублей.

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в сумме 30 000 (тридцать тысяч) рублей», — сказано в сообщении.

Иноагентам не запрещено присутствие на территории России. Их творческой и трудовой деятельности также никто не препятствует, однако они не могут не информировать публику о своем статусе. Проблема заключалась в том, что Гордеева и Караулов не поставили специальные метки на свои публикации.

Прежде в оправдании и поддержке экстремистских действий был уличен соратник Алексея Навального** Леонид Волков**. Он призывал к совершению диверсий и актов саботажа на территории страны. А также заявлял, что преступники, которые организуют диверсии, «смелые люди».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певице Монеточке* грозит уголовная статья за неисполнение обязанностей иноагента.

* — признаны иноагентами в России

** — внесены в России в список террористов и экстремистов, признаны иноагентами