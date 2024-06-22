«Не говорите, что год сидели припеваючи»: бывший Лерчек назвал реальную причину развода

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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Блогеры решили расстаться, несмотря на троих общих детей.

Блогер Артем Чекалин признался, что их брак с Валерией, известной как Лерчек, распался из-за домашнего ареста после судебного решения.

«Не говорите, что год сидели припеваючи, да, может и так, но цена всей этой эпопеи — моя с Лерой любовь, которая, поверьте, была чистой и бескорыстной, что очень редко в наши дни», — рассказал Чекалин в личном блоге.

Пока пара продолжает считаться по закону супругами. Суд постановил отложить судебное заседание блогеров до 10 июля. Потом, если развод все-таки будет, Чекалиным предстоит делить имущество, а еще разбираться с долгами, которые они набрали, чтобы выплатить государству огромную сумму денег.

Это знак? Суд не развел знаменитых блогеров Чекалиных

Слухи о разводе блогеров появились после начала разбирательств по поводу уклонения от налогов в особо крупном размере. У пары трое несовершеннолетних детей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что многие известные блогеры кинулись закрывать свои долги перед налоговой после истории с Валерией Чекалиной.