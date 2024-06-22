Фото, видео: Фадеичев Сергей / ТАСС; Telegram / Кремль. Новости/ news_kremlin; 5-tv.ru

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Церемония прошла в годовщину начала Великой Отечественной войны.

Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби — годовщину начала Великой Отечественной войны. Церемония прошла в Александровском саду в Москве.

Цветы к Вечному огню также возложил министр обороны Андрей Белоусов. В мероприятии приняли участие ветераны боевых действий, военнослужащие, а также выпускники военных вузов.

Президент встал на одно колено, поправил на венке ленты, выполненные в цветах российского флага, а потом минутой молчания почтил память советских воинов, отдавших жизнь за свою Родину. После прозвучавшего российского гимна цветы к мемориалу возложили и другие участники церемонии.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ночь с 21 на 22 июня по всей России стартовала мемориальная акция «Свеча памяти». Вспомнили трагические события июня 1941 года и в Москве — у Музея Победы на Поклонной горе.