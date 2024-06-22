У Илона Маска родился 12-й ребенок

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Faye Sadou

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Пол нового наследника пока держится в секрете. Остановится ли миллиардер на этом малыше или продолжит создавать клан?

Илон Маск стал отцом в 12-й раз. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Малыша, пол которого пока не раскрывается, ему родила возлюбленная и по совместительству коллега по работе Шивон Зилис. Для них это уже третий совместный ребенок. Первые их дети появились на свет в 2021 году — мальчики-близнецы.

До этого троих детей миллиардеру родила певица Граймс. В этом союзе у Маска появились два сына и дочь.

В первом браке у Илона с Джастин Уилсон родились мальчики-близнецы и еще маличик-тройняшки. Все ребята носят необычные имена: Гриффин, Ксавьер, Дамиан, Саксон и Кай. Также в этом союзе был еще один мальчик. Он был самым первым ребенком Маска, однако умер из-за синдрома внезапной смерти младенцев.

Миллиардер неоднократно заявлял, что делает все возможное для устранения дефицита населения. По словам Маска, низкая рождаемость несет в себе наибольшую опасность для современной цивилизации.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что подчиненные обвинили Илона Маска в домогательствах.