Пушистики под защитой: РЖД обяжет проводников внимательнее относиться к животным

РЖД после случая с котом Твиксом внесли изменения в систему перевозки животных

Фото: www.globallookpress.com / Darryl Dyck

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После зимнего инцидента со смертью кота Твикса компания пересмотрела свою политику.

РЖД внесли изменения в систему перевозки животных. Это этом рассказало агентство РИА Новости.

Для каждого питомца теперь будет персональный билет, в котором будет указана кличка и вид животного. Это сделано в целях помочь проводнику идентифицировать пушистика, если хозяин по каким-то причинам его потерял или бросил.

Не менее важным нововведением станет запрет на высадку «потеряшки». Проводник будет обязан довезти животное до станции и передать там специалистам.

Для собак-повадырей проезд будет бесплатным, но потребуются документы, которые докажут специальную подготовку животного.

Пересмотр политики произошел после инцидента с котом Твиксом, которого проводница приняла за уличного и выкинула из поезда. Несколько дней его искали волонтеры, но, к сожалению, нашли уже мертвым. Для близких животного эта ситуация стала настоящей трагедией.

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