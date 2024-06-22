«Огненные картины войны» зажгли в Парке Победы в Казани

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Жители города выложили из свечей портрет героя Советского Союза.

В Казани провели акцию «Свеча памяти» в День памяти и скорби, в рамках которой местные жители зажгли «Огненные картины войны». Кадрами с мероприятия поделился 5-tv.ru.

Акция состоялась в Парке Победы 22 июня. Горожане выложили из свечей портрет героя Советского Союза, заместителя командира эскадрильи 46-го гвардейского Таманского женского авиационного полка ночных бомбардировщиков Магубы Сыртлановой.

Надпись под изображением гласила: «Казань помнит».

В мероприятии также поучаствовал руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин, который рассказал о важности подобных мероприятий.

«Тогда, много лет назад, на нашу землю ступила нога врага. Это одна из самых печальных, ну и, безусловно, героических дат в истории нашей страны. В этот день по всей стране проходит масса самых разных акций. Одна из самых полюбившихся для наших горожан, для жителей нашей республики, страны, это именно такая красочная акция «Огненные картины войны», — заметил Самигуллин.

Он также отметил, что портрет в этом году получился даже в два раза больше, чем прошлогодний, но и тот, безусловно, захватывал дух.

Самигуллин выразил благодарность молодежи в Казани, которые не забывают о подвиге наших воинов и наше героическое прошлое.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ДНР и ЛНР прошла акция «Свеча памяти», в рамках которой туда доставили частицу Вечного огня.