Вчерашняя школьница: невеста Григория Лепса окончила 11-й класс

Фото: www.globallookpress.com / Belkin_Aleksey

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На правой руке девушки заметили кольцо, которое ей мог подарить певец.

Возможная невеста народного артиста РФ Григория Лепса Арора Киба оказалась не студенткой, а вчерашней школьницей. Девушка 21 июня окончила 11-й класс. Об этом сообщает издание KP.RU.

Авроре пару месяцев назад исполнилось всего 18 лет, а вчера она отметила выпускной в Московской экономической школе. Обучение в данном учреждении стоит больше миллиона рублей в год. Однако для поступления необходимо получить рекомендацию от кого-то из учащихся и внести дополнительный взнос — миллион рублей.

После вручения аттестата девушка вместе со сверстниками отправилась веселиться на выпускном вечере, который прошел в одном из столичных ресторанов.

На мероприятии выступали многие известные артисты, в том числе и солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева.

В своем личном блоге Аврора Киба поделилась моментам красивого салюта, который сопровождался песней Григория Лепса «Самый лучший день». Некоторые подписчики обнаружили, что она продолжает носить кольцо на правой руке.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что девушка Лепса опубликовала интригующее сообщение в своем блоге на тему свадьбы.