Лучше пропустить: занятия спортом после вечеринки могут привести к смерти

Нарколог Холдин: занятия спортом после вечеринки могут привести к смерти

Фото: PIYAL ADHIKARY / ТАСС

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Алкоголь дает невообразимую нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Тренировка после вечеринки может убить. Об этом рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Зачастую, отметил эксперт, новоиспеченные любители тренировок не отказываются от старых привычек хождения по алкогольным вечеринкам, что несовместимо.

«Есть люди, которые считают, что, занимаясь физической активностью, они как бы покрывают тот вред, который наносят себе при употреблении алкоголя или курении», — говорит Холдин.

Специалист объяснил, что само по себе употребление спиртного дает большую нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Когда человек на утро после вечеринки бежит в спортзал, он только умножает эту нагрузку, чем создает огромный риск развития инфаркта. Такими действиями также можно довести себя до мгновенной смерти.

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