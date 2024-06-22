Маленькая непоседа: чем занимается панда Катюша по ночам

Фото, видео: Telegram / Светлана Акулова/ svetlanaakulova1; 5-tv.ru

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Успокоить малышку не получилось даже ее маме. Что же она такого вытворила?

Когда все обитатели Московского зоопарка засыпают, то наступает время для ночных игр панды Катюши. Пушистой знаменитости скучать некогда, ведь в вольере столько всего интересного! Милые кадры развлечений Катюши опубликовала генеральный директор учреждения Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

«И вот наступила ночь. Катюша просыпается», — подписала она публикацию.

Сначала маленькая непоседа начала играться с растениями в вольере, но ей это быстро надоело. После этого она решила колобком прокатиться по полу. Тогда уже проснулась ее мама ДинДин, которая решила напомнить дочке, что давно пора спать, но к успехам это не привело.

Хорошее настроение панды разделили с ней и ее верные поклонники.

«Маленькая егоза по ночам спать маме не дает»;

«Катюша –плюшечка, просыпаемся ночью, чтобы посмотреть на твои выкрутасы»;

«Ну что поделать — Катюша сова, а не жаворонок. И я ее прекрасно понимаю», — умиляются фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что заботливая мама ДинДин решила поухаживать за своей любимой дочкой Катюшей.