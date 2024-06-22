США трясет от успехов России. Попытки Запада изолировать нашу страну терпят крах

Посол Антонов: власти США трясет от успехов РФ, они бегают от разговора с ней

Фото: Reuters / Nathan Howard

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В Белом доме недовольны тем, какое положение занимает Москва на мировой политической арене.

Соединенные Штаты Америки «трясет» от успехов России. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Вы видите, что администрацию США трясет от тех успехов, которые мы демонстрируем. Посмотрите, что происходит на Капитолии, когда выдвигаются новые законы о том, чтобы объявить Россию государством — спонсором терроризма», — рассказал Антонов журналистам.

По его словам, официальные представители США «бегают» от серьезного разговора с РФ. Кроме того, они упрямо игнорируют обсуждение мирных инициатив президента Владимира Путина для урегулирования ситуации на Украине.

«По сути дела, многие официальные представители просто бегают от нас и не хотят начинать серьезный разговор», — подчеркнул Антонов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что визиты президента России Владимира Путина в КНДР и Вьетнам «посадили американцев в лужу».