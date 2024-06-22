Под нож хирурга: кому оправданно необходима пластическая операция

Фото, видео: www.globallookpress.com / Oliver Berg; 5-tv.ru

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Эксперт перечислил категории людей, кому необходима операция по изменению внешности и тела.

Некоторые люди изменяют свою внешность с помощью пластики вовсе не из-за прихоти преобразиться, а из-за острых показаний к этому. Пластический хирург Михаил Бейнарович эксклюзивно рассказал 5-tv.ru, кому действительно нужно хирургическое вмешательство.

Первой причиной, почему люди прибегают к пластике, специалист назвал устранение проблем, которые возникли в результате травмы или тяжелой болезни. Например, из-за онкологии груди женщинам ее нередко удаляют. Чувствовать себя полноценной и красивой после этого может далеко не каждая.

«Действительно это им нужно. (Это нужно. — Прим. ред.) для того, чтобы у них была самооценка, чтобы ходили на пляж. Чтобы они чувствовали себя хорошо», — объяснил Бейнарович на SYNERGI WOMAN FORUM — 2024.

Второй причиной можно назвать излишние возрастные изменения, которые мешают комфортно жить. К ним можно отнести образование излишней кожи верхнего века, в результате чего оно нависает и мешает полноценно смотреть вокруг.

Третьей причиной, менее необходимой, но все же неотъемлемой, можно назвать пластические операции, которые требует профессия. То есть артистам, актерам, моделям просто необходимо исправлять некоторые возрастные изменения, чтобы оставаться в прекрасной форме.

«Это желание. Люди, которые медийные, звезды, актеры, им нужно всегда поддерживать свою внешность в тонусе», — рассказал Бейнарович.

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