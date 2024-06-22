Фото: Instagram* / bruhunova

Избранница комика явно перешла черту в попытках угнаться за светскими трендами.

Жизнь молодой жены Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой ни дня не обходится без скандала. То супруга юмориста вплоть до рождения малыша скрывает появление второго ребенка, то развязывает открытую войну с подписчиками, которая заканчивается истериками.

Вот и в этот раз Брухунова умудрилась влипнуть в неоднозначную историю, которая при худшем раскладе рискует перерасти в нечто пугающее. В социальных сетях звезды появились пространные снимки, на которых мать двоих детей позирует в новеньком наряде в цветах украинского флага.

В кадре 35-летняя знаменитость щегольнула ярко-желтым кардиганом, который сочетала с колье из белоснежных жемчужин. Дополнила Брухунова образ синими кюлотами и беретом в тон. Выглядела Татьяна, стоит признаться, с иголочки, но понравилось не всем.

Привыкшие считать семью Петросяна «своими» пришли в ярость от царящего в гардеробе Брухуновой беспредела. В комментариях развернулись нешуточные баталии — одни уверяли, что модница не имела в виду ничего плохого и, вполне вероятно, просто не думала, что все может закончиться скандалом. Другие же набросились на знаменитость с обвинениями.

«Я так понимаю, она пытается в ретро-стиль? А получается, что высказалась в поддержку Украины»,

«И эта туда же?»,

«В полку предателей прибыло, получается?»,

«Таня-Танечка, вы-то куда?»,

«Успокойтесь, не было во всем этом никакого подтекста! Сочетание синего (а это даже не голубой) и желтого — базовое для любой модницы!»,

«Интересное сочетание цветов, конечно»,

«Надела кашемировую кофточку желтого цвета и думает, что уже икона стиля! Не православно, не патриотично», — заходились в истерике в комментариях.

Особо дотошные фолловеры и вовсе углубились в манеру ведения социальных сетей Брухуновой. В одном из первых же постов аудитории открылась неоднозначная картина — в кадре Татьяна позировала, сидя в синей машине, под цвет которой подобрала шапочку, а в руках держала телефон в ярко-желтом чехле.

Жена Евгения Петросяна пристрастилась к цветам украинского флага в повседневной жизни. Instagram* / bruhunova

Кто-то тут же счел, что Брухунова продолжает подавать тайные знаки и ее позиция по Украине, как говорится, налицо. Другие же сошлись во мнении, что Татьяна просто увлеклась игрой в модницу и никакого подтекста в действительности нет.

Патриоты до мозга костей

Пока возрастной супруг днями и ночами работает на благо семьи и маленьких детей, бывшая помощница то и дело подбрасывает очередной повод поговорить о себе.

В отличие от молодой супруги, чья позиция по СВО до недавнего момента не вызывала сомнений, Евгений Петросян в первой волне высказал свое мнение о происходящем в России и мире. Вскоре после начала спецоперации артист выразил готовность ездить к российским бойцам, чтобы поддерживать их дух.

«Сказал, что, если будут фронтовые бригады, я готов записаться и поехать, и выступать, и поддерживать дух наших бойцов. Вот что я сказал», — заявил он.

На этом, впрочем, заявления Петросяна не закончились. Уже на съемках «Голубого огонька» Петросян отпустил вполне себе добротную шутку, в которой лишний раз высмеял Европу, пытающуюся удовлетворить несметные притязания режима Зеленского.

«Россия — несущая конструкция в строении мира. Нравится — не нравится, Россия расширяется», — иронично прокомментировал он.

В тот момент реплика Петросяна спровоцировала приступ ярости со стороны украинских сторонников. Сильнее всего плевалась ядом оперная певица Мария Максакова*, которая сначала пыталась влиться в светское общество в России, а после того, как не сумела прорваться, перебралась под флаги неонацистской Украины.

«Тогда неторопливый в прозрениях Петросян вновь предстанет перед изумленной публикой и в свойственной ему манере такой клоунской, наверное, жеманно придерживая бокальчик шампанского в руке, скажет: «Нравится, не нравится — Россия осуждается», — с издевкой написала артистка, за что тут же получила нагоняй от преданных поклонников семейства Петросян.

В какой-то момент заговорить на тему происходящего в России пришлось и молодой супруге. Татьяна Брухунова оказалась хлесткой на язык и однажды категорично заявила — шутки закончились, началась суровая реальность, в которой она всегда будет поддерживать родную страну, а уехавшим — флаг в руки и барабан на шею.

«Позиция простая: уехал — молчи! В противном случае бегун демонстрирует только свой низкий уровень культуры. Не более того. Русские — сильные! Я ни на минуту не сомневаюсь, что эта ситуация сделает нас еще сильнее», — констатировала тогда она.

«Российский артист всегда должен быть на стороне своей страны»

Российский артист должен быть гражданином своей страны и любить ее, как родную мать. Именно эту мысль в своем творчестве вот уже не первый год транслирует Евгений Петросян, много лет назад получивший звание народного артиста РСФСР.

В отличие от многих других деятелей культуры, разжившихся званиями, а затем с позором сбежавших из страны, Петросян уезжать из страны не планирует, и, более того, побег из России в Европу считает настоящим предательством.

«Российский артист должен быть гражданином своей страны, так же как все остальные. Нет никаких исключений. Когда мы получаем российский паспорт, российский документ, это означает, что мы граждане этой страны. Россия — наша мама, которую каждый сын обязан любить», — сказал народный артист РСФСР в беседе с 5-tv.ru после одного из выступлений.

Петросян отметил, что именно российские военные в ходе спецоперации по защите Донбасса показывают, как искренне они любят свою страну. По словам юмориста, россияне могли бы в короткие сроки завершить спецоперацию, но они берегут мирное население, жертвуя при этом собой. Но этого многие в мире не понимают.

«Получается, что несмотря на непонимание, мы идем вперед. И российские артисты это должны понимать», — подчеркнул юморист.

Петросян заявил, что даже сейчас, несмотря на возраст, отправился бы к российским бойцам в зону спецоперации подобно тому, как фронтовые концертные бригады когда-то приезжали к советским воинам во время Великой Отечественной войны.

«Они поддерживали их дух. Артисты участвовали в войне и в тылу. Сталин приказал снимать не только патриотические фильмы, но и комедии, чтобы поддерживать дух, настроение людей. Клавдия Шульженко мне рассказывала, что даже в блокадном Ленинграде шли концерты. В зале сидели голодные, замерзшие люди, они приходили на концерт и слушали. И каждое слово имело для них огромное значение и сакральный смысл», — поделился артист.

По словам Петросяна, сейчас очень важно, чтобы россияне сплотились, как одна семья, и поддерживали друг друга и своих воинов в зоне спецоперации. Бойцы должны понимать, что граждане душой с ними, подчеркнул юморист.

Что же касается неоднозначных снимков молодой жены, то Петросян продолжает хранить молчание. Да и Брухунова в последнее время на злобные комментарии на тему своей внешности и стиля реагировать перестала, и тому есть повод — за два года, что Татьяна хвастается обновками в соцсетях, приверженка ретро-стиля успела наслушаться всякого.

Теперь у Брухуновой явно выработался иммунитет — постоянная критика тому, очевидно, способствует. Лишь однажды, еще много месяцев назад, Татьяна взяла слово, чтобы раз и навсегда ответить тем, кто считает ее далекой от настоящего стиля.

«Умницы, что далеки от стиля и трендов! Унижая меня и обзывая бабкой, вы показываете свое невежество и неосведомленность! Будьте умнее», — написала супруга Петросяна под фото с Жаклин Кеннеди в косынке.

Теперь, правда, шутки придется отбросить в сторону: в отличие от предыдущих оплошностей, эта может обойтись семейству Петросян дороже всего остального.

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