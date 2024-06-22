Оказалась вампиром? Китаянка узнала о себе неожиданную правду в больнице

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Редкий диагноз также нашли у женщины после ряда исследований.

Женщина по фамилии Линь из Китая узнала о наличии у себя «вампирских генах», когда обратилась за медицинской помощью. Об этом сообщило издание Global Times.

Китаянка длительное время страдала от хронической усталости. Ей стало тяжело работать. Последней каплей стала ситуация, когда она больше часа не могла подняться с первого на четвертый этаж. После этого она приняла решение обратиться к врачу за обследованием.

После проведения ряда анализов у Линь выявили анемию. Ей назначили принимать железо, но после этого стало лишь хуже. После длительных поисков истинной причины плохого самочувствия и смены множества врачей, китаянка узнала, что у нее порфирия, ее часто называют «вампирской болезнью». Редкий диагноз также нашли у сыновей женщины.

Это заболевание характеризуется нарушение пигментного обмена и накопления токсичных соединений в организме человека. Его принято считать очень редким.

Для порфирии характерны боль и жжение кожи при контакте с солнечным светом. Есть и другие проявления. В случае Линь основным симптомом стала усталость, из-за чего болезнь так долго не могли диагностировать.

Примечательно, что раньше, когда медицина не была столь развита, именно этот диагноз у людей принимали за признак того, что они вампиры.

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