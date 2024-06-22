Сели в лужу. Как азиатское турне Путина отразилось на США

Антонов: визиты Путина в КНДР и Вьетнам посадили американцев в лужу

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Попытки Запада изолировать Россию каждый раз терпят крах.

Визиты президента России Владимира Путина в КНДР и Вьетнам «посадили американцев в лужу». Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Визит Владимира Владимировича Путина в Северную Корею и во Вьетнам посадил американцев в лужу. Их политика диктата, политика санкций полностью провалилась», — подчеркнул Анатолий Антонов в беседе с журналистами.

По его словам, это лишний доказывает, что страны Глобального Юга обращают внимание на то, что делает РФ, и тянутся к стране.

Кроме того, Антонов отметил, что американские эмиссары каждый раз следуют за представителями и президентом России в те же страны. По его мнению, они совершают это с целью выяснить, что удалось достигнуть РФ и попыткой разрушить положительные результаты.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что официальная встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына нанесла серьезный удар по однополярному миру и по структуре ООН в частности.