Грядет волна хронических заболеваний: вейпы оказались еще опаснее

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

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В жидкости для курения обнаружили 127 остротоксичных продуктов. И это не все.

Курение вейпов приведет к появлению новых хронических заболеваний через пару десятилетий. Об этом рассказали в научном журнале Nature.

Проведя ряд исследований, ученые выяснили, что соединения, которые находятся в ароматических жидкостях для вейпов, распадаются на 127 остротоксичных продуктов, а также 153 соединения, представляющих опасность для здоровья и 225 химических веществ, которые определяют к группе раздражителей.

«Длительное воздействие химических веществ в электронных сигаретах подводит нас к старту новой волны хронических заболеваний, которые появятся только через 15-20 лет», — пишут в исследовании.

Все дело в том, что изначально данную форму курения старались сделать менее вредной, чем те, что были на тот момент. Жидкость состояла из никотина, воды и нескольких видов пропана. Но из-за быстрого роста популярности производители стали добавлять всевозможные добавки, что испортило состав.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что курение вейпа может привести к ряду заболеваний ротовой полости.