«Там матрасы, решетка»: Виктория Боня сидела в тюрьме

Фото: Instagram* / victoriabonya

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Что нарушила модель?

Блогер Виктория Боня однажды едва не оказалась за решеткой в тюрьме в Мексике. Об этом она рассказала на одном Rutube-шоу.

На тот момент у Виктории Бони был роман с известным болгарским теннисистом Григором Димитровым. Она сопровождала его во время турнира в Мексике, но на паспортном контроле возникла проблема.

«Мы не заполнили мне какую-то анкету. Подходим на паспортный контроль. Ему сказали проходить, а меня затолкали в тюрьму в Мексике. Там матрасы лежат, решетка. Хорошо, что я говорю на испанском, я могла что-то объяснить. Они меня поместили в комнату ожидания. Все забрали — телефон, чемодан», — рассказала Боня.

Ей повезло, что у спортсмена были связи, в Мексике его все любили, и он помог ей выбраться. Тогда блогер провела с ним все время до полуфинала игры.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что психолог объяснила агрессию дочери Бони в адрес Джигана.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ