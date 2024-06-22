Басков или Киркоров? Успенская выбирает идеального отца для будущего гребенка
Успенская назвала Баскова хорошей кандидатурой на роль отца ребенка
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко
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Кто по мнению артистки является лучшим претендентом на роль родителя?
Певица Любовь Успенская в 70 лет все еще хочет стать матерью. Для этого она подбирает суррогатную мать и мужчину-донора. О том, идеально подойдет на эту роль, она рассказала в одном шоу на YouTube-канале.
Артистка щепетильно относится к личности отца ребенка - он должен иметь безупречное здоровье и передать самые лучшие черты, которые у него есть. Не только хорошую внешность, но и личные качества.
Рассмотреть кандидатуру короля российской эстрады Филиппа Киркорова на роль донора она не хочет. По словам артистки, в этом плане он совершенно ее не интересует.
«Это самый нелепый вопрос. Что, кроме Киркорова больше нет мужчин?» — рассказала она.
Хоть Успенская и хочет, чтобы ребенок был высоким, но почти два метра ростом, как Киркоров, это перебор для нее. А вот певца Николая Баскова она считает хорошим вариантом.
«Колечка, да. Это мозги, душа, сердце. Человек порядочный, добрый», — отметила она.
С Басковым Успенская в хороших отношениях, а вот с Киркоровым у нее продолжительный конфликт.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Басманный районный суд Москвы вернул певице Любови Успенской иск, который она подала против Филиппа Киркорова.