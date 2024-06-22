«Не жалеют никого»: ветеран ВОВ Тимченко рассказал о годах войны и борьбе с бандеровцами

Ветеран ВОВ Василий Тимченко: я с юных лет работал в колхозе на благо фронта

Фото, видео: 5-tv.ru

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Защитник Отечества отметил, что зверства украинских националистов фиксировались и те времена.

Ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ) Василий Тимченко рассказал в беседе с 5-tv.ru о своей жизни в те времена и борьбе с бандеровцами.

Уже с юных лет он работал в колхозе со своими сверстниками. В те годы все были вынуждены взрослеть рано.

«Все для фронта, как тогда говорилось, все для победы. Мы, мальчишки, заменили мужчин. Мы уже были взрослые. Работали, кто на чем. Кто на валах, кто на лошадях, в колхозе ж тогда трактора тоже мобилизовали — не было. В 1944 году меня уже призвали в армию», — поделился Тимченко.

После призыва его вместе с другими, такими же ребятами, распределили во Львовскую область в запасной полк. Василий Тимченко оказался в учебном батальоне, где готовили сержантов-автоматчиков.

«Полк помогал войскам МВД бороться с бандерами. Их, которых уже выловили, посадили, выпустили, и вот они воспитали такое поколение, которое ненавидит советскую власть, Россию и русских», — рассказал ветеран.

Василий Тимченко уверен, что необходимо бороться с бандеровцами и представителями их движения.

«Они не жалеют никого. Ни своих, ни чужих. Это зверство», — отметил он.

По его словам, бандеровцы заставляют своих же, которые не хотят или не могут, любым способом служить вместе с ними.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что суд в Твери признал геноцидом советского народа действия нацистов в годы Великой Отечественной войны в период оккупации Тверской (прежнее название Калининской) области.