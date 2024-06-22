Договариваться с разумом: Анфиса Чехова рассказала, как настроить себя на позитив

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Негативное мышление очень мешает в жизни — стоит следить за своим настроением и контролировать его. А какие еще дала советы знаменитая телеведущая?

Деструктивные мысли необходимо контролировать. Стоит концентрироваться на хорошем и не позволять себе слишком глубоко погружаться в переживания. Таким мнением поделилась известная российская телеведущая Анфиса Чехова в беседе с 5-tv.ru на SYNERGI WOMAN FORUM — 2024.

Знаменитость подчеркнула: негатив порой может «захватить» человека, мешая ему двигаться дальше. Преградой для самомотивации, вдохновения и покорения новых высот становится навязчивое мышление, направленное только на плохое.

Излишнюю самокритику стоит постараться заменить на поддерживающие слова. Наша собеседница предложила относиться к самому себе, как к любимому ребенку, — не фокусироваться на неудачах, а желать лишь самого лучшего, обещая успех в любых начинаниях в будущем. Ведь для достижения положительного результата нужно приложить определенные усилия, а прогресс порой виден не сразу.

Разум очень часто рождает в голове «негативные сценарии» о будущем, о достижении целей, об успехе в личной жизни. Кроме того, людям свойственно сравнивать свои достижения с чужими, опускаясь до зависти и обесценивания собственных побед. Звезда заметила, что подобное деструктивное мышление возможно и нужно останавливать.

Дело в том, что разум, душа и тело должны находиться в гармонии — не стоит позволять «голове» слишком затравливать душу, которая и отвечает в жизни за вдохновение и счастье. Постоянные упреки самого себя не позволят ей по-настоящему раскрыться.

«С разумом надо уметь договариваться. С ним нельзя бороться — это бессмысленно. Потому что на каждый твой контраргумент он новый аргумент даст. Поэтому его просто можно игнорировать», — поделилась Анфиса Чехова.

С негативными и тревожными мыслями она сравнила лай соседской собаки, с шумом которой не получится бороться силой — это будет походить на «вечную войну», а исправить ничего не выйдет. Однако возможно найти определенные способы, которые позволят заглушить навязчивый гул.

«Каждый день мысли сценарии нам подбрасывают. Знаете, просто «стоп»: «Я не иду в эту сторону. Спасибо тебе большое, разум, ты за меня так волнуешься, так беспокоишься. Но я живу лучший сценарий своей жизни», — поделилась советом наша собеседница.

Будущее неизвестно, а все сценарии, которые «подкидывает» ум, являются предположениями, причем очень часто неверными. То же самое касается и переживаний о прошлом, которое изменить уже нельзя — именно поэтому фокусироваться на старых ошибках бессмысленно, считает Анфиса.

«Постоянно нужно концертировать мысли на „здесь и сейчас“. Здесь и сейчас что хорошо? Да почти все. А наши мысли, они же ведь постоянно не про „сейчас“, они про завтра и про вчера», — сказала телеведущая.

Мысли и настрой стоит выбирать, как одежду в шкафу, и каждый день начинать с «примерки». А странные, потрепанные и грязные вещи лучше не надевать, отдавая предпочтение чему-то чистому и красивому.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анфиса Чехова пережила тяжелую депрессию.