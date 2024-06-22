Мирным путем: как избавиться от голубей на балконе

Отпугнуть голубей с балкона можно с помощью пряных специй

Фото: www.globallookpress.com / Andrew Rubtsov

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Можно использовать как специальные средства, так и бытовые.

После голубей на балконе остается много грязи в виде помета и пуха. Кроме того, эти птицы также являются переносчиками различных болезней. Как отвадить пернатых проводить время на территории своего дома — рассказал портал Rsute.

Голуби не любят вспышки света и громкие звуки, поэтому можно отпугнуть их хлопками или свистками, а также развесить по периметру балкона фольгу или компакт-диски, которые создают блики. Отпугивают их и некоторые звуки, например, от колокольчика.

Прогнать назойливых птиц поможет также вода. Для этого можно использовать пульверизатор.

Так как голуби не переносят резкие ароматы, то создать для них неблагоприятные условия на своей территории получится, используя пряные и жгучие специи. При регулярном применении подобного метода птицы больше никогда не захотят обустраиваться на вашем балконе.

Кроме того, эффективным решением для данной проблемы будут специальные отпугиватели. Они представляют собой ленты и планки с шипами или спицами. Это не травмоопасно для голубей, но создает им некомфортные условия.

Можно также обработать поверхность балкона сахарным сиропом или клеем, что также не понравится пернатым, поскольку их лапы будут прилипать.

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