Силы ПВО уничтожили БПЛА над Азовским морем, Брянской и Смоленской областями
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Фото: © РИА Новости / Стрингер
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О попытке атаки киевского режима сообщили в Минобороны РФ.
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за минувшую ночь пять украинских беспилотников над Брянской и Смоленской областями, а также над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны страны.
Как уточнил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале, киевский режим предпринял попытку атаки на один из военных объектов, расположенный в регионе.
Анохин подчеркнул, что все летательные объекты были уничтожены. Пострадавших и разрушений нет.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что силы ПВО сбили несколько украинских беспилотников в районе города Каменск-Шахтинский в Ростовской области.