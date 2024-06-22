Силы ПВО уничтожили БПЛА над Азовским морем, Брянской и Смоленской областями

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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О попытке атаки киевского режима сообщили в Минобороны РФ.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за минувшую ночь пять украинских беспилотников над Брянской и Смоленской областями, а также над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Как уточнил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале, киевский режим предпринял попытку атаки на один из военных объектов, расположенный в регионе.

Анохин подчеркнул, что все летательные объекты были уничтожены. Пострадавших и разрушений нет.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что силы ПВО сбили несколько украинских беспилотников в районе города Каменск-Шахтинский в Ростовской области.