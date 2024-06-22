Индия и Россия договорились о порядке взаимного направления войск

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Правительство РФ одобрило соглашение между странами-партнерами по БРИКС.

Правительство РФ одобрило проект соглашения между Россией и Индией о взаимной отправке войск на территории каждой страны. Речь идет не только о солдатах, но и военных кораблях и самолетах. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Одобрить представленный Минобороны России, согласованный с МИД России… и предварительно проработанный с индийской стороной, проект соглашения», — сказано в документе.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерству обороны организовать и провести переговоры с индийскими коллегами, чтобы обсудить проект договора. Если он будет принят, действие продлится пять лет. Срок этот продлится автоматически, если одна из сторон не решит прекратить сотрудничество.

Москва и Нью-Дели подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Это произошло в 2021-м, документ действует до 2014 года. Оно касается взаимодействия войск, поставок и разработок оружия и техники. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в беседе по телефону выразили удовлетворение современным уровнем стратегического партнерства.

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