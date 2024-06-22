Мосгорсуд проверит законность приговора экс-министру Михаилу Абызову

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Чиновник был признан виновным в создании преступного сообщества и денежных махинациях.

Приговор бывшему министру по вопросам «Открытого правительства» Михаилу Абызову будет проверен на соответствие законодательным нормам Московским городским судом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Преображенского суда Москвы, который вынес обвинительный приговор

«Судебное заседание по апелляционной жалобе на приговор осужденного Абызова и других фигурантов дела запланировано в Московском городском суде на 27 июня в 10:00», — заявил информатор.

Михаила Абызова арестовали весной 2019 года. Тюремный срок — 12 лет колонии — назначили в декабре, добавив к нему взыскание имущества, недвижимости и валюты, на полтора миллиарда рублей. Помимо экс-министра в уголовном деле фигурируют еще несколько человек, по версии обвинения, похитивших около четырех миллиардов рублей у разных компаний.

Обвинение требовало 19,5 лет тюрьмы за все преступления. В 2020-м все счета Абызова и его экс-супруги Екатерины Сиротенко были арестованы.

Ранее 5-tv.ru выяснял, какое наказание ждет соучастников Абызова.