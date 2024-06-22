«Поведение гопницы»: Виктория Боня и Настя Крайнова вынесли вердикт Бородиной

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Обсуждая телеведущую, ее бывшие коллеги слов не выбирали.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня пригласила певицу Анастасию Крайнову на свое YouTube-шоу и выяснила, как она относится к телеведущей Ксении Бородиной. Оказалось, исполнительница считает близкой подругой Ольгу Бузову. Та на протяжении долгого времени конкурировала с Бородиной. И в этом соперничестве, заметила Крайнова, лидер очевиден.

По мнению певицы, Бородина уступает Бузовой буквально во всем. Именно она после «Дома-2» развила свою карьеру до невероятных масштабов и получила место ведущей в одном из самых рейтинговых шоу «Звезды в Африке». А брюнетка, работавшая на телестройке с ее открытия, всего лишь перешла вместе с договором на другой канал.

Труд Бородиной в «Последнем герое» Крайнова тоже не оценила. Как и некоторые участники, она сочла Ксению капризной и двуличной. В ходе интервью с Боней артистка припомнила, как сама снималась в шоу «Бородина против Бузовой» и была неприятно удивлена.

«Когда ей забыли выключить микрофон, там были и „б“, и „м“, и „х“. Она, оказывается, такая матершинница, я знать не знала. Поведение гопницы», — заявила Крайнова.

Боня тут же свою гостью поддержала, сравнив Бородину с собачкой, которая на большом расстоянии громко лает, а когда более мощный противник приближается, сразу затихает. В это амплуа, добавила Виктория, телеведущая вросла за годы работы на «Доме-2», и перевоспитание ее уже просто невозможно.

Ксения Бородина бывших коллег тоже не жалует. Как писал 5-tv.ru, только на днях она резко высказалась об Ольге Бузовой, которую публично обидел Николай Басков. Народный артист РФ заявил, что она кричит в микрофон как коза.