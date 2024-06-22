Рядом никого нет: жена Отара Кушанашвили дважды за день вызывала скорую

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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У женщины сильно упало артериальное давление, она боится оставаться дома одна.

Ольга Курочкина, гражданская жена недавно госпитализированного журналиста Отара Кушанашвили, дважды за минувшие сутки вызывала на дом скорую. Об этом она рассказала порталу Teleprogramma.pro.

Женщина пожаловалась, что не в силах справиться с нахлынувшими эмоциями, из-за чего ее артериальное давление сильно упало.

Когда случился скачок, супруга шоумена вызвала медиков, но от предложенной госпитализации отказалось, потом врачей приходилось вызывать снова, потому что, хотя давление чуть стабилизировалось, лучше женщине не стало.

Вероятно, всему виной сильнейший стресс и усилившаяся тревога — Курочкина жалуется, что дома находится одна, а рядом нет никого.

Ранее стали известно, что известный журналист Отар Кушанашвили был экстренно госпитализирован с сильными болями. Близкий друг 53-летнего шоумена, композитор Владимир Полупанов, сообщил 5-tv.ru, что у Кушанашвили подозревают онкологию.