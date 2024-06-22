Во Франции назвали отставку Макрона единственным способом справиться с кризисом в стране

Фото: www.globallookpress.com / Donato Fasano

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Оппоненты политика уверены: все остальные возможности уже исчерпаны.

Французскому президенту Эммануэлю Макрону придется покинуть высокий пост, чтобы дать шанс стране оправиться от политического кризиса. Соответствующее заявление в телевизионном эфире сделала лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Она подчеркнула, что отставка может стать необходимостью в связи с резким снижением популярности правящей коалиции.

«Я не призываю Макрона уходить в отставку — я уважаю наши институты власти. Но когда происходит политическая блокировка, кризис, то существуют три пути: перестановки, роспуск или отставка», — сказала Ле Пен.

Политик полагает, что новые назначения в правительстве сегодня едва ли сработают во благо и принесут пользу, кроме того, орган уже распущен. Поэтому, по ее мнению, Макрону «остается лишь вариант с отставкой, чтобы получить возможность выйти из политического кризиса».

Во Франции кипят митинги на фоне борьбы за пост руководителя страны. Неделю назад, узнав о своем проигрыше на выборах в Европарламент, Макрон распустил Национальное собрание. Партия Марин Ле Пен получила 31,8% голосов, а президентский «Ренессанс» — всего 15,2%. Глава государства также назначил досрочные выборы лидера страны. Эта мера, по его мнению, позволит добиться «ясного парламентского большинства» и спокойствия для Франции.

Макрон уверен, что сохранит должность вне зависимости от результатов, предположение о своей отставке он назвал абсурдным. Ле Пен в свою очередь обещает сместить его, если победит на внеочередных парламентских выборах. Второй тур завершится 7 июля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Эммануэль Макрон растерял свой электорат и довел сограждан до нервных расстройств.