«Свеча памяти»: в Москве вспомнили трагические события начала Великой Отечественной войны

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Мероприятие состоялось на Поклонной горе.

В ночь с 21 на 22 июня по всей России стартовала мемориальная акция «Свеча памяти». Вспомнили трагические события июня 1941 года и в столице — у Музея Победы на Поклонной горе.

Почтить память павших во время Великой Отечественной войны бойцов пришли ветераны, почетные гости и волонтеры. Каждый установил по горящей свече возле Вечного огня, а ровно в полночь такие же, только виртуальные, появились на фасаде Музея Победы. Число огоньков символично — ровно 1418. Именно столько дней шла война с фашистскими захватчиками, вторгшимися на территорию нашей страны 83 года назад.

Сегодня же частица Вечного огня прибыла к мемориальным комплексам в Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В акции памяти приняли участие военнослужащие, юнармейцы, представители местных общественных организаций и обычные горожане.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин встретился с выпускниками военных вузов.