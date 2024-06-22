Мадуро заявил о готовящемся перевороте в Венесуэле

Фото: www.globallookpress.com / Jonathan Lanza

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Глава страны обвиняет в происходящем своих оппонентов на предстоящих президентских выборах.

В Венесуэле накануне президентских выборов готовится государственный переворот. Об этом во время выступления перед гражданами заявил действующий глава страны Николас Мадуро.

«Вчера мы подписали соглашение ради мира в Венесуэле, уважения к результатам выборов… Из десяти кандидатов подписали восемь…», — начал свою речь президент.

Среди подписавшихся нет Эдмундо Гонсалеса, кандидата от правой партии «Единая платформа», и Энрике Маркеса, экс-заместителя председателя избирательного совета. Именно их венесуэльский лидер и заподозрил в измене.

«Не подписали две марионетки олигархии. Почему, как вы думаете, они не подписали соглашение..? Потому что они намерены заявить о подлоге. Потому что намерены развязать насилие и государственный переворот», — резюмировал Мадуро.

Президентские выборы в Венесуэле должны состояться 28 июля.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Венесуэле оценили шансы Мадуро на переизбрание на пост президента.