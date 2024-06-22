Почему Бельгия отказалась от конфискации замороженных российских активов

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Глава бельгийского Минфина Винсент ван Петегем выступил с заявлением.

Бельгия выразила протест идее изъятия замороженных российских активов. Об этом сообщил глава министерства финансов страны Винсент ван Петегем на пресс-конференции в Люксембурге, которая транслировалась на официальном сайте мероприятия. Он также подчеркнул, что в случае создания инструмента для подобных действий самым важным станет вопрос распределения рисков.

«Для нашей страны принципиально важны две вещи — не трогать сами активы, поскольку смена их владельца может иметь непредсказуемые последствия в финансовой и юридической плоскости. Второе — это распределение рисков», — сказал глава Минфина.

Санкционное давление на Москву со стороны западных государств усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса. Евросоюз, помимо прочего, утвердил решение о заморозке активов РФ, а позже его лидеры заговорили об их конфискации в пользу Украины. В середине июня на саммите в Италии страны G7 пообещали Киеву кредиты на сумму около 50 миллиардов долларов до конца 2024 года, займы планируется гасить за счет доходов именно от российских активов.

В России не раз называли решение Евросоюза незаконным и нарушающим нормы международного права. На днях постпред РФ при ООН Василий Небензя предупредил о готовности страны применять все имеющиеся способы защиты своих прав. Президент РФ Владимир Путин называл ситуацию банальным воровством и обещал, что оно не останется безнаказанным.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин представил мирную инициативу России по конфликту на Украине.