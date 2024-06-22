Российский военнослужащий Владимир Краснов в одиночку уничтожил пулеметный расчет ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / АЛЕКСЕЙ_РАММ

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Солдаты под командованием старшего лейтенанта ликвидировала группу диверсантов на пути к подразделениям РФ.

Гвардии старший лейтенант Владимира Краснов в одиночку ликвидировал пулеметный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ). О подвиге российского героя рассказали в Минобороны РФ

Уточняется, что группа бойцов под командованием Краснова обнаружила противников, которые продвигались в сторону расположения российских подразделений. Несмотря на превосходящие силы украинских боевиков, старший лейтенант оценил обстановку и решил настичь диверсантов внезапно и вступить в бой.

Профессионализм военных и грамотное использование условий местности помогли занять выгодную позицию. Владимир Краснов прицельным огнем из штатного оружия уничтожил пулеметный расчет ВСУ. Его уверенные действия, а также слаженность группы сыграли решающую роль, все цели были поражены. Благодаря российским военным, вражеская деятельность в районе была предотвращена.

Тем временем украинская армия продолжает атаковать приграничные регионы России. Ударам подвергаются Белгородская, Курская и Брянская области, некоторые районы Воронежской, Крым и Краснодарский край.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 114 дронов ВСУ над регионами РФ за одну ночь.